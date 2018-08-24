Американский сенатор Джон Маккейн отказался от лечения рака мозга. Опухоль у 81-летнего политика обнаружили в прошлом году. Его семья больше не видит возможности бороться с развитием болезни, — говорится в заявлении, которое опубликовано в Twitter супруги сенатора Синди Маккейн: «Со своей обычной твёрдостью он принял решение отказаться от медицинской помощи».
Джон Маккейн отказался от борьбы
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Джон Маккейн отказался от борьбы
Маккейн — один из наиболее влиятельных членов Республиканской партии. В 2000-м он был главным оппонентом Джорджа Буша-младшего на праймериз по выдвижению кандидатов в президенты. Маккейн известен как едва ли не самый непримиримый критик Владимира Путина. С именем сенатора связывают продвижение резонансных законопроектов о мерах против Москвы.