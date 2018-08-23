Лучшие на танцполе: россияне выиграли ЧМ по танго

Пара из Москвы - Сагдиана Хамзина и Дмитрий Васин - выиграла чемпионат мира по сценическому танго в Аргентине. Россияне оказались лучшими из семисот участников соревнования, представлявших 31 страну на танцполе в Буэнос-Айресе.

Дмитрий Васин: "Мы очень рады, что у нас получилось... Я семь лет приезжаю сюда, три года с Сагдианой. И мы бы хотели пожелать вам успеха. Приезжайте на мундиаль. Верьте в себя".

Сагдиана Хамзина: "Верьте в себя, это самое важное. Верьте своему сердцу, верьте в свое танго".

Сагдиана и Дмитрий также получили приз зрительских симпатий, который им присудили по итогам голосования в интернете. Удача улыбнулась и еще одной паре из России: Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева заняли призовое пятое место. Чемпионат мира проходит в двух категориях - "салонное" и "сценическое" танго. Особенность последнего - техника и зрелищность акробатических движений и фигур.