УЕФА огласил тройку номинантов на звание лучшего футболиста минувшего сезона. В список вошли экс-нападающий "Реала", перешедший недавно в "Ювентус", Криштиану Роналду, египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах и хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Роналду, Салах или Модрич?
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Роналду, Салах или Модрич?
Модрич и Роналду в минувшем сезоне выиграли с "Реалом" Лигу чемпионов. Хорватский полузащитник в составе своей национальной сборной также завоевал серебро чемпионата мира в России. Мохаммед Салах стал вторым бомбардиром Лиги чемпионов, а также установил новый рекорд результативности в чемпионате Англии.
В расширенный список претендентов входили Антуан Гризманн, Лионель Месси, Кильян Мбаппе, Кевин де Брейне, Рафаэль Варан, Эден Азар и Серхио Рамос. Обладатель награды будет объявлен 30 августа на специальной церемонии УЕФА в Монако, в ходе которой также пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.