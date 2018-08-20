В Израиле на 95-м году жизни умер политик и общественный деятель Ури Авнери, известный своей леворадикальной антисионистской позицией.
Скончался Ури Авнери: первый израильтянин, встретившийся с Арафатом
Скончался Ури Авнери: первый израильтянин, встретившийся с Арафатом
Ещё до образования Государства Израиль он придерживался идеи объединить еврейское и арабское национально-освободительные движения, создав на Ближнем Востоке единую федерацию.
Во время войны за независимость Авнери служил в спецназе. На основе своего опыта он писал антивоенные книги, одну из которых запретили к публикации.
В 1950 году он основал журнал «Этот мир», в котором, среди прочего, отстаивал идею создания Палестинского государства как пути к миру на Ближнем Востоке.
Авнери, как считается, стал первым израильтянином, который открыто встретился с Ясиром Арафатом: в 1982 году в осаждённом Бейруте. За это его собственная мать лишила Ури наследства.