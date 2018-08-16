Крупные немецкие компании прекращают работу в Иране из-за опасения американских санкций.
Немцы уходят из Ирана
Немцы уходят из Ирана
Представители Deutsche Telekom объявили, что прекратили продажи в иранских магазинах ещё в мае. В компании опасаются осложнения переговоров о слиянии своего дочернего предприятия с американской фирмой.
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn, 100% которого принадлежит государству, собирается свернуть деятельность к концу сентября. Впрочем, его представители прямо не упоминают возможные американские санкции.
Свой бизнес из Ирана уже вывели многие немецкие фирмы, среди которых, например, Adidas, решивший не продлять контракт с футбольной федерацией Исламской республики.
В мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по Ирану; в Вашингтоне обещали не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.