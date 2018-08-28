Президент Ирана Хасан Роухани - под огнём критики депутатов меджлиса: парламентариев не удовлетворили ответы главы государства на вопросы об экономической ситуации в стране и планируемых мерах для преодоления трудностей.
Парламент Ирана недоволен президентом
Парламент Ирана недоволен президентом
Роухани коснулся проблемы медленного экономического роста и высокой безработицы, девальвации национальной валюты, контрабандного ввоза товаров и денег. Голосование по итогам выступления выявило, что депутатов не убедили объяснения президента по всем пунктам, кроме одного - об американских санкциях против Ирана.
"Мы не позволим горстке врагов Ирана в Белом доме устраивать против нас заговор. Белый дом ещё пожалеет об этом", - сказал Роухани под аплодисменты зала. Но при этом большинство законодателей сошлись во мнении, что действия властей для решения экономических проблем недостаточны.
Часть американских санкций против Ирана начала действовать 7-го августа, охватив автомобилестроительный сектор Исламской республики, а также куплю-продажу золота и ряда металлов. С 5 ноября должны вступить в силу и ограничения на экспорт нефтепродуктов.