Мальта разрешила Aquarius - судну неправительственной организации SOS Méditerranée, на борту которого 141 спасенный у берегов Ливии мигрант, бросить якорь в одном из своих портов. Об этом сообщил в Твиттере во вторник премьер-министр страны Джозеф Мускат.
Aquarius на этот раз примет Мальта
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Aquarius на этот раз примет Мальта
Он уточнил, что дал согласие после того, как ряд стран Евросоюза: Франция, Германия, Люксембург, Португалия и Испания, - взяли на себя обязательства перераспределить их.
Причем, Португалия и Испания готовы принять у себя 30 и 60 человек соответственно. Что же касается Франции, накануне с предложением принять судно выступил мэр города-порта Сет, а также глава Корсики. В итоге во вторник Елисейский дворец заявил, что квота Франции составит 60 человек.