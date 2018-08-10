Слезоточивый газ и столкновения с полицией. Десятки раненых, в том числе один жандарм, сообщают местные СМИ. Более 20 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственный протест румынской диаспоры в Европе.
Протесты румынской диаспоры в Бухаресте
Протесты румынской диаспоры в Бухаресте
Коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему - главные претензии протестующих к властям. Многие из протестующих приехали из-за рубежа. Правящая партия выразила недоумение протестами.
"Мы хотим, чтобы нас воспринимали как нормальную страну, а не как на людей второго сорта. Правительство должно предоставить нам эту возможность - быть нормальной страной, а не терпеть унижения по всему миру. Я приехала из Бильбао, это протест румын, живущих за границей. Нам всё надоело, нам надо объединяться, победа Румынии", - говорит женщина.
"Дорога была трудной, мы устали, но мы приехали сюда, потому что "хватит!". Правительство коррумпировано, ему стоит подать в отставку. Нужны перемены, молодые люди, новый менталитет", - убеждён мужчина.
Соцдемократы пришли к власти в начале прошлого года. Правительство страны попыталось изменить наказания за коррупционные преступления. Европейский Союз называет Румынию самой коррумпированной страной блока.