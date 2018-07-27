Михаил Ходорковский передал в распоряжение агентства "Ассошиэйтед пресс" переписку юриста Натальи Весельницкой, которая, как сообщали американские СМИ, встречалась с сыном Дональда Трампа и главой его предвыборного штаба во время президентской кампании в США. Из писем следует, что она участвовала в подготовке ответов Генпрокуратуры России на запрос Минюста США по делу отмывания денег из России. Ходорковский уверяет, что Весельницкая напрямую связана с российскими властями.
Ходорковский: "Весельницкая связана с ФСБ"
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Ходорковский: "Весельницкая связана с ФСБ"
"Очевидно, что имеет место быть глубокая взаимосвязь между ФСБ, госпожой Весельницкой и прокуратурой", - заявил политик и бизнесмен.
В июле 2017 года стало известно, что Дональд Трамп-младший годом ранее в разгар предвыборной кампании в США встретился с Весельницкой, надеясь получить компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. Отмечалось, что встреча была организована российской стороной.