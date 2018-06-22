Что ждет европейцев, живущих в Великобритании?

Британские власти опубликовали список требований, при соблюдении которых граждане ЕС после "брексита" смогут получить статус постоянного резидента в Соединенном Королевстве. Отсутствие судимостей по уголовным делам, постоянное проживание на территории Великобритании и оплата пошлины в размере 65 фунтов – таковы главные условия. Нововведение, по данным агентства Bloomberg, может коснуться около 3 миллионов европейцев.

Власти страны утверждают, что отказывать в выдаче такого статуса будут только, если для этого есть "веская причина". В остальных случаях решения будут приниматься в пользу подающего заявление. Более того, выдаваться статус будет в течение двух недель, а не шести месяцев - именно столько сейчас приходится ждать тем людям, которые хотят получить вид на жительство в Великобритании.

Подача документов начнется уже этом году, но точные даты пока неизвестны. Отправить заявку можно будет через специальный сайт или мобильное приложение.

Что такое "статус постоянного резидента"?

Еще в прошлом году британские власти заявили, что подать документы и получить статус постоянного резидента смогут те граждане ЕС, которые прожили в Великобритании пять лет (к 31 декабря 2020 года). В ином случае заявителю будет выдан "предварительный статус".

Через пять лет после переезда гражданин Евросоюза сможет стать постоянным резидентом Великобритании. И как только на руках у него окажется соответствующий документ, он получит право перевезти в Соединенное Королевство своих ближайших родственников: супругов, детей, родителей.

При этом, как подчеркивает МВД Великобритании, постоянно и временно проживающие в Великобритании граждане ЕС будут иметь одни и те же социальные права на территории королевства: доступ к системе здравоохранения, пенсионное страхование и различные социальные льготы.

А как насчет британцев, живущих в Европе?

В министерстве обращают внимание на то, что их предложения отвечают достигнутым с Брюсселем договоренностям. Но в каком положении окажутся британцы, живущие в Европе? Глава МВД Великобритании Саджид Джавид обеспокоен тем, что ответа на этот вопрос до сих пор нет. А ведь на кон поставлена судьба 900 тысяч человек.

"Я надеюсь, что Европарламент и Еврокомиссия окажут большее давление на эти государства, чтобы они как можно скорее озвучили свои планы".

Британскому министру вторит и представитель Европарламента по вопросам переговоров о выходе Великобритании из ЕС Ги Верхофстадт. "В большинстве стран ЕС еще не была запущена соответствующая процедура. И Великобритания, и ЕС обязаны сделать все возможное, чтобы последствия "брексита" для их граждан были как можно менее ощутимы".

Новый иммиграционный и визовый механизм должен быть полностью готов к марту 2019 года - именно на это время запланирован выход Великобритании из ЕС. Но при этом крайний срок подачи заявлений на получение новых документов - 30 июня 2021 года.