Бразильцы заставили россиянку петь непристойные песни

Кажется, что болельщики со всего мира сейчас говорят на одном языке – на языке футбола. И понять друг друга они могут без слов. Но, как оказалось, не всегда. Скандальное видео с участием фанатов бразильской сборной появилось в сети несколько дней назад. На кадрах видно, как несколько молодых людей окружают девушку, похожую на россиянку, и начинают вместе с ней кричать слова "buceta rosa". Девушка, очевидно, не понимает, что эта фраза переводится как "розовая вагина", и с радостью подпевает бразильским болельщикам.

Кто эти люди?

К настоящему моменту удалось установить личности трех фанатов. Один из них – адвокат Диего Жатобу, который ранее возглавлял департамент туризма в одном из бразильских муниципалитетов. Как сообщило издание O Globo, он был осужден за нецелевое расходование средств и за долги по алиментам своей жене.

Еще один болельщик – лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш, служащий в штате Санта-Катарина. Его начальство уже пообещало провести проверку в связи со случившимся.

Во вторник вечером бразильские СМИ написали, что еще один мужчина, появившийся на кадрах, - это Лусиано Жил Мендеш Коэльо. Ранее его уже арестовывали за административное правонарушение, связанное с незаконным присвоением денег.

Бурная реакция соцсетей

За несколько дней эти кадры посмотрели уже почти 800 тысяч раз. Многие бразильцы были возмущены увиденным.

"Это те мачо, которые думают, что могут делать всё что угодно, потому что у них есть деньги. Они позволяет себе неуважительно относиться к женщине, произнося подобные дерзкие слова, и еще думают, что это смешно".

"Парни решили, что снять это грязное видео было бы хорошей идеей, и поместили его в соцсетях, зная, что оно будет иметь успех. И это самое отвратительное!"

"Представляю себе, что однажды эта женщина захочет узнать, что же они пели. И я не могу вообразить, что она в этот момент почувствует".

О ролике написали многие местные СМИ. Отреагировали на него и известные в Бразилии личности, в том числе депутат парламента Мария ду Розариу и модель Фернанда Лима.

"Глупый смех. Позор этим парням, которые думают, что произносить такие идиотские слова в присутствии девушки – это смешно. Попробуйте сделать то же самое в присутствии крепкого русского парня. Могу сказать только, что эти дураки не представляют нашу страну, даже если у них есть деньги, чтобы приехать в Россию".

На случившееся отреагировало даже Министерство туризма Бразилии: "Мы осуждаем подобное поведение и считаем, что мачизм и мизогония неприемлемы ни при каких условиях, и тем более на Чемпионате мира, который продвигает такие ценности, как единство народов и культур".

Пять изнасилований в час

Это видео так возмутило бразильцев еще и потому, что в этой стране регулярно появляются сообщения о случаях насилия над женщинами. Несколько месяцев назад местное издание Globo 1 написало, что каждый час в Бразилии убивают одну женщину (4473 убийства за прошлый год), а каждый час, как сообщает BBC, пять женщин подвергаются насилию.

В 2017 году СМИ писали также о возросшем за последние несколько лет числе групповых изнасилований: если в 2011 году было зарегистрировано 1570 случаев, то в 2016 – 3526. При этом эксперты говорят, что эти цифры сильно занижены: лишь 10% женщин сообщают о произошедшем в полицию. А значит, официальные цифры нужно умножать на 10.