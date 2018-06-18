Итоги президентских выборов в Колумбии

Избранный президент Колумбии Иван Дуке, кандидатуру которого предпочли более 53 % избирателей, заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с ФАРК. Он сообщил об этом, выступая перед сторонниками после объявления результатов голосования.

"Этой возможности мы ждали, нам нужно было преодолеть период поляризации общества, период гнева и скорби. Сейчас у Колумбии нет врагов. И я не буду управлять страной, исходя из ненависти к кому-то, и также я не буду руководствоваться нетерпимостью к кому-то из колумбийцев".

Действующий президент страны Мануэль Сантос пожелал Дуке успехов, он также сообщил, что намерен помочь ему, чтобы передача власти в стране прошла четко и спокойно. Избранному президенту предстоит решать и внешнеполитические проблемы, касающиеся соседства с Венесуэлой; массовая миграция в Колумбию венесуэльцев, по мнению Дуке, должна обсуждаться соответствующими международными организациями.

За соперника Дуке, экс-мэра столицы Колумбии Боготы Густаво Петро, представлявшего коалицию партий левой направленности, проголосовали почти 42 % избирателей. Явка на выборах, прошедших в два тура, составила 53%