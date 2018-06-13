Коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит в Йемене крупнейшую боевую операцию с начала войны с хуситами. Войска союзников правительства наступают на портовый город Ходейда, один из оплотов Верховного политического совета республики.
Битва за Ходейду
Битва за Ходейду
Как сообщал Reuters, операции предшествовал ультиматум Объединённых арабских эмиратов: они пригрозили начать масштабные боевые действия в густонаселённом районе страны в случае, если ООН не убедит хуситов и их сторонников эвакуироваться из Ходейды.
Спецпосланник Генсека ООН Мартин Гриффитс и Международный комитет Красного Креста выразили крайнюю обеспокоенность последствиями наступления коалиции. Ведь Ходейда — один из основных путей поступления гуманитарной помощи в страну, где уже три с половиной года идёт гражданская война. Саудовская Аравия заявляла, что через этот порт хуситы получают оружие и компоненты баллистических ракет.