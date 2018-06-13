Правозащитники бьют тревогу в связи с обострением конфликта в Йемене, а Великобритания созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала масштабное наступление на Ходейду, оплот хуситов и порт, через который поступала гуманитарная помощь. В международных организациях говорят о приближении катастрофы.
Йеменом займётся Совбез ООН
Йеменом займётся Совбез ООН
Серьёзную обеспокоенность в связи с обострением противостояни выразил спецпосланник генсека ООН Мартин Гриффитс. Он вновь призвал стороны конфликта объявить перемирие и сесть за стол переговоров. По словам Гриффитса, международные организации вынуждены работать в Ходейде под бомбёжками.
Посол Саудовской Аравии в США, принц Халид бин Салман заявляет, что Эр-Рияд решительно настроен на захват Ходейды, чтобы обеспечить безопасность в Красном море. Он обвиняет хуситов в тирании и в распространении хаоса в Йемене.
Ранее Саудовская Аравия требовала от хуситов добровольно уйти из Ходейды и грозилась в противном случае провести самую масштабную операцию с начала войны.
Война в Йемене началась с противостояния правительства и оппозиции в августе 2014 года. По данным Центра по правам и развитию, за время конфликта убиты более 12 тысяч мирных жителей.