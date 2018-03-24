Эр-Рияд за стабильность в Йемене

Саудовская Аравия намерена вернуть Сане стабильность. Об этом заявил генерал Ахмед Ассири - бывший представитель Арабской коалиции, которая проводит в Йемене операцию против повстанцев-хуситов. Ключевой советник Эр-Рияда по военным вопросам сегодня, он рассказал о стратегии королевства в эксклюзивном интервью "Евроньюс".

"Согласно договоренностям с нашими друзьями в Вашингтоне, мы продолжим совместную борьбу за стабильность в регионе - против террористических, экстремистских группировок, а также тех стран, которые пытаются навязать свою идеологию соседним государствам. Имплементация международного права, уважение национального суверенитета, невмешательство во внутренние дела стран, налаживание двустороннего сотрудничества между государствами - все это необходимо", - говорит генерал.

"Эта борьба длится уже более трех лет. Около 10 тыс. человек убиты, три миллиона стали вынужденными переселенцами, миллионы страдают от болезней... Почему конфликт затягивается, если даже наследный принц заявляет, что Иран - не враг Саудовской Аравии", - спрашивает корреспондент "Евроньюс" Анелиз Борж Андрад.

"Затянувшийся конфликт - результат действия некоторых государств, которые используют повстанцев ради собственных целей. Потому мы и ведем борьбу с этими странами. Необходимо, чтобы международное сообщество осознало вызовы, которые стоят перед регионом: пока с присутствием повстанцев в той или иной стране мирятся, ее ждет только такое развитие событий", - отмечает Ассири.

По мнению Эр-Рияда, хуситы получают оружие от шиитского Ирана. Тегеран данные обвинения отвергает.

На прошлой неделе Ассири сопровождал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в поездке в США, где тот заручился поддержкой Дональда Трампа. В то же время, в американском Сенате в настоящее время обсуждается законопроект о прекращении поставок оружия Саудовской Аравии из-за катастрофической ситуации в Йемене. По оценке ООН, конфликт спровоцировал самый масштабный гуманитарный кризис за последние полвека.