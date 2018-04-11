Хуситы нанесли удар по Эр-Рияду

Йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, а также поразили объекты в Наджране и в Джизане. В то же время СМИ королевства сообщили, что саудовские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Эр-Риядом, Джизаном и Наджраном по меньшей мере три баллистические ракеты, которые были запущены хуситами. Также сообщается, что саудовские военные сбили два беспилотника хуситов в Джазане и Абхе .