И вновь Трамп спровоцировал скандал

Жест Дональда Трампа, который покинул саммит "большой семерки", отозвав свою подпись с итогового коммюнике, стал полной неожиданностью для всех участников встречи. Впрочем, это не первый раз, как хозяин Белого дома меняет свое мнение на прямо противоположное в очень короткий промежуток времени.

"На самом деле это даже не сюрприз. Мы уже видели подобное поведение в отношении сделки с Ираном. Вот так за несколько секунд, всего с несколькими словами, брошенными в "Твиттер", можно полностью уничтожить доверие между партнерами. Но мы должны сохранять хладнокровие и сделать правильные выводы", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Импульсивный твит Трампа, фактически ставший финальным аккордом саммита, спровоцировал самый настоящий дипломатический скандал, которых "большая семерка" еще видела.

"Международное сотрудничество не может зависеть от перемен настроения", - посетовал в беседе с журналистами президент Франции Эммануэль Макрон.

Официально Трамп объяснил свой отказ подписать итоговое коммюнике словами премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Тот заявил, что введение Соединенными Штатами таможенных пошлин на продукцию из Канады причем за несколько дней до саммита G7, является оскорбительным.

Трамп сделал вид, что оскорбился именно он. "У президента не было другого выхода, кроме как выйти из коммюнике", - заявил помощник хозяина Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Си-би-эс.

По версии Кадлоу, во время пресс-конференции по итогам саммита "семерки" Трюдо "начал оскорблять" США, когда Трамп уже летел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Вашингтоне считают, что именно премьер Канады "затеял эту драку первым".

Впрочем, это не помешало остальным участникам саммита все-таки принять итоговый документ встречи.