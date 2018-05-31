Решить проблемы КНДР

Министр иностранный дел России Сергей Лавров провёл в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. До этого с северокорейским лидером никто из россиян ещё не встречался. Ын принимал Лаврова в резиденции " Пэкхавон", предназначенной для почётных гостей.

На повестке дня - урегулирование проблемы Корейского полуострова, в частности возобновление многостороннего диалога по денуклеаризации. Встретившись ранее со своим северокорейским коллегой Ли ЁН Хо Лавров заявил, что Россия будет готова поддержать договоренности по КНДР с учетом интересов всех сторон и предупредил, что процесс будет многоэтапным:

"Начиная весь разговор о решении проблемы - ядерной проблемы и всех других проблем Корейского полуострова - конечно же, мы исходим из того, что это решение не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться? Это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать . За один присест нельзя обеспечить денуклеаризацию" .

В Нью-Йорке тем временем обсуждают вопросы по подготовке саммита лидеров своих стран госсекретарь США Майкл Помпео и заведующий единым фронтом Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Накануне они уже встретились за деловым ужином. Не вдаваясь в детали, Помпео пока лишь отметил, что переговоры "проходят продуктивно", и историческая встреча между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом может состояться, как и планировалось, 12 июня в Сингапуре.