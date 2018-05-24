Саммит США и КНДР в Сингапуре отменен

Саммита США-КНДР, запланированного на 12 июня в Сингапуре не будет. Об этом американский президент Дональд Трамп уведомил северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе Ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу", - сообщил Трамп в письме Ким Че Ыну. "Мировое сообщество и в особенности Северная Корея, утратили прекрасную возможность обрести долговременный мир, процветание и богатство. Эта упущенная возможность - печальный момент в истории".

Одновременно Трамп заверил, что сохраняет потенциальную готовность к переговорам в будущем.

Госсекретарь США Майкл Помпео, который ознакомил законодателей с письмом президента Трампа Ким Чен Ыну сказал:

"На протяжении последних дней мы старались проделать то, о чем мы договаривались с Ким Чен Ыном: сформировать подготовительные группы, чтобы начать готовить этот саммит. Но мы не получили от них никакого ответа на свои запросы."

Новость об отмене саммита пришла тот же день, когда северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР полностью демонтировала ядерный полигон в Пхунгери. Это состоялось в присутствии представителей западной прессы и в назначенное время.