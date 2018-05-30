Сообщение о том, что один из высших государственных функционеров КНДР, заместитель Ким Чен Ына по партийной линии Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк, подтвердил сам глава американской администрации.
Саммит США - КНДР: новый этап
Саммит США - КНДР: новый этап
Цель визита - встреча с госсекретарем Помпео, предполагается, что обе стороны будут обсуждать вопросы, касающиеся подготовки предполагаемого саммита США и Северной Кореи.
Об этом заявила и представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт: "США продолжают активно действовать в этом направлении, и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибывает в Нью Йорк для встречи с главой внешнеполитического ведомства США".
Помпео еще в качестве директора ЦРУ побывал в Пхеньяне в конце марта. Как тогда заявил Трамп, "встреча прошла очень гладко, и были установлены хорошие отношения".
Вскоре после американский президент и сообщил о возможном саммите, затем обнародовали время - 12 июня, и место - Сингапур. Но позднее в письме Ким Чен Ыну саммит американская сторона аннулировала.