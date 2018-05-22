Смертельная жара в Карачи

65 человек погибли от жары в течение последних трех дней в городе Карачи на юге Пакистана. Местные власти опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку высокие температуры сохраняются.

Трущобы Карачи сильно пострадали от жары, когда столбики термометров поднялись до +44 градусов по Цельсию на прошлой неделе. Тепловая волна совпала с перебоями в подаче электроэнергии и священным месяцем Рамаданом, когда большинство мусульман не едят и не пьют в дневное время. Для людей, живущих в убогих хижинах без элементарных удобств жизнь стала невыносима.

В 2015 году в Карачи жертвами жары стали 1000 человек, большинство из них жили в трущобах. Эксперты говорят, что главной причиной высокой смертности стала нехватка питьевой воды.