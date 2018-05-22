Килауэа отключает свет на Гавайях

Раскалённая лава, извергающаяся из кратера гавайского вулкана Килауэа вплотную приблизилась к местной геотермальной электростанции "Пуна", которая обеспечивает током 25% населения Большого острова. Чтобы предотвратить неконтролируемый выброс токсичных газов рабочие были вынужденны экстренно закупорить все 11 скважин и остановить работу станции. Ранее оттуда вывезли все запасы легковоспламеняющегося пентана - около 230 тысяч литров.

Местные жители спешат на помощь друг другу. Сосед Марка Клоусона получил ожог, когда сидел на своей веранде, и его отвезли в больницу. А Клоусон стал тушить огонь на веранде.

Извержение вулкана нанесло непоправимый ущерб 44 строениям. Хершелю Худу пришлось покинуть свой дом, а теперь он узнал, что его больше нет.

"У нас были две кошки, - говорит он, - но они не захотели с нами уходить. Не мне пришлось попрощаться с ними... И не только".

Опасность представляют и ядовитые облака кислотных паров, которые образуются, когда стекающая в океан лава вступает в реакцию с морской водой. Вулканологи говорят, что нынешнее извержение Килауэа может стать самым продолжительным за последние 100 лет.