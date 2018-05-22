Раскалённая лава, извергающаяся из кратера гавайского вулкана Килауэа вплотную приблизилась к местной геотермальной электростанции "Пуна", которая обеспечивает током 25% населения Большого острова. Чтобы предотвратить неконтролируемый выброс токсичных газов рабочие были вынужденны экстренно закупорить все 11 скважин и остановить работу станции. Ранее оттуда вывезли все запасы легковоспламеняющегося пентана - около 230 тысяч литров.
Килауэа отключает свет на Гавайях
Килауэа отключает свет на Гавайях
Местные жители спешат на помощь друг другу. Сосед Марка Клоусона получил ожог, когда сидел на своей веранде, и его отвезли в больницу. А Клоусон стал тушить огонь на веранде.
Извержение вулкана нанесло непоправимый ущерб 44 строениям. Хершелю Худу пришлось покинуть свой дом, а теперь он узнал, что его больше нет.
"У нас были две кошки, - говорит он, - но они не захотели с нами уходить. Не мне пришлось попрощаться с ними... И не только".
Опасность представляют и ядовитые облака кислотных паров, которые образуются, когда стекающая в океан лава вступает в реакцию с морской водой. Вулканологи говорят, что нынешнее извержение Килауэа может стать самым продолжительным за последние 100 лет.