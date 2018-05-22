Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник объявила что, не нашла доказательств применения запрещённых препаратов российскими футболистами, попавшими в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года, и закрыла расследования возможных нарушений антидопинговых правил.
ФИФА оправдала россиян
ФИФА оправдала россиян
Дела в отношении ряда футболистов были открыты на основании обвинений эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Однако по итогам проверки ни в одном из допинг-образцов футболистов не было выявлено аномальных отклонений, либо подмены содержимого. В то же время ФИФА отметила, что расследования по возможным допинг-нарушениям в отношении футболистов, не имеющих отношения к чемпионату мира, продолжаются.
Руководство Российского футбольного союза заявило, что ФИФА приняла объективное решение, и поблагодарило коллег за профессиональное расследование, которое, по мнению россиян, "завершилось справедливым итогом".