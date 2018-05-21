Тренерский штаб футбольной сборной Испании объявил состав национальной команды на чемпионат мира. В него вошли 23 игрока. Неожиданностью для многих экспертов стало то, что главный тренер Хулен Лопетеги не включил в заявку столь сильных футболистов, как Альваро Мората, Маркоса Алонсо, Сеска Фабрегаса и Педро Родригеса из "Челси", Хуана Мата и Андера Эррера из "Манчестер Юнайтед", Эктора Бельерина из "Арсенала".
Объявлен состав сборной Испании на ЧМ
Объявлен состав сборной Испании на ЧМ
Больше всего в составе представителей мадридского "Реала" - шестеро, игроков "Барселоны" - четверо.
Изменения в составе могут произойти до 4 июня только в случае травмы кого-то из заявленных футболистов.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Команда Хулена Лопетеги на групповом этапе турнира встретится с Португалией, Ираном и Марокко. В случае выхода в 1/8 финала испанцы сыграют с одной из команд группы А, где выступает сборная России.