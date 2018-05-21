Объявлен состав сборной Испании на ЧМ

Тренерский штаб футбольной сборной Испании объявил состав национальной команды на чемпионат мира. В него вошли 23 игрока. Неожиданностью для многих экспертов стало то, что главный тренер Хулен Лопетеги не включил в заявку столь сильных футболистов, как Альваро Мората, Маркоса Алонсо, Сеска Фабрегаса и Педро Родригеса из "Челси", Хуана Мата и Андера Эррера из "Манчестер Юнайтед", Эктора Бельерина из "Арсенала".