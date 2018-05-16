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Сирия

ОЗХО: вероятное применение хлора в Идлибе

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ОЗХО: вероятное применение хлора в Идлибе

ОЗХО: вероятное применение хлора в Идлибе
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В сирийской провинции Идлиб в феврале, возможно, применялся отравляющий газ хлор. Об этом сообщила Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии. Речь идет об инциденте в городе Серакиб. В опубликованном докладе говорится, что в двух цилиндрах, найденных на месте предполагаемой атаки, ранее содержался хлор. Выводы экспертов основываются также на показаних очевидцев, данных анализа образцов, взятых из окружающей среды, и сведениях о пациентах, обратившихся в медицинские учреждения за помощью вскоре после инцидента.

В организации не уточнили, какая сторона применила запрещенное химическое оружие.

Об атаке с использованием газообразного хлора близ города Серакиб в начале февраля заявил госдепартмент США, возложив ответственность за нее на сирийские власти. Дамаск в ответ назвал эти обвинения безосновательными.

Агентства • TASS, REUTERS