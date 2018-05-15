Иран: новая попытка спасти соглашение

Во вторник стартует новый этап зарубежного турне главы внешнеполитического ведомства Ирана Мухаммада Зарифа. Он встретится в Брюсселе с коллегами из Франции, Германии и Британии и из ЕС. Зариф проинформирует собеседников о переговорах, которые состоялись у него до этого в Пекине и в Москве.