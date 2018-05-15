Во вторник стартует новый этап зарубежного турне главы внешнеполитического ведомства Ирана Мухаммада Зарифа. Он встретится в Брюсселе с коллегами из Франции, Германии и Британии и из ЕС. Зариф проинформирует собеседников о переговорах, которые состоялись у него до этого в Пекине и в Москве.
Иран: новая попытка спасти соглашение
Иран: новая попытка спасти соглашение
В твиттере он заявил, что "иранская сделка", как ее называл отказавшийся от нее Трамп, тем не менее, жизнеспособна, и ее следует сохранить.
Накануне в Москве Зариф сообщил, что Иран получил от России подтверждение выполнения обязательств по этому соглашению, и что сотрудничество будет продолжено. Там же он отметил, что - цитата - протест против международных правил и законов превратился в привычку для правительства США - конец цитаты.
Об одностороннем выходе из соглашения Трамп объявил 8 мая.
Как он говорил, иранское соглашение - "настоящее бедствие", поскольку там нет механизмов противодействия Тегерану, который, как полагают США, спонсирует террористические группировки на Ближнем Востоке.