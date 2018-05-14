"Открытки из Азербайджана": история "змеиной" горы

В средние века на на ее крутых склонах жили люди. Величественный Иландаг был окутан тайнами и преданиями, о нём испокон веку слагали легенды.

Название горы переводится как "Змеиная". По одной из легенд добрые люди могли прятаться на ней от злодеев, которых нещадно жалили змеи. Впрочем, как утверждают местные жители, сегодня змей на этой горе нет вовсе.

Но главная легенда Иландага связана с временами Великого Потопа. В ней говорится, что Ноев Ковчег прошёл сквозь эту вершину, расколов ее на две части.

Вели Бакшалиев, историк: "По этой легенде, Ноев Ковчег изменил облик Иландага и в тот момент Ной понял, что суша близко. Предание гласит, что ковчег нашёл окончательный причал на вершине другой горы, которая была выше Иландага".

Гокружительный вид на Иландаг открывается с древней крепости на соседней горе. Но для того, чтобы взглянуть сверху на долину, где по преданиям путешествовал Ной, нужно преодолеть 2000 ступеней.