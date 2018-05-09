Двадцать четыре тонны жидкого шоколада разлились по автомагистрали А2 в Польше между Варшавой и Познанью. По неизвестной причине, водитель грузовика, перевозившего жидкость, врезался в ограждение на дороге. Содержимое цистерны разлилось по трассе и застыло, что полностью заблокировало движение транспорта в обе стороны.
Дорога в шоколаде
Дорога в шоколаде
"Я хотел пройти с краю дороги по обочине, чтобы не попасть в шоколад, но поскользнулся на склоне и вступил в шоколад, и в нем застрял мой ботинок", - рассказывает местный журналист.
На место инцидента прибыли пожарные, которые поливали застывший шоколад теплой водой в течение нескольких часов. По словам спасателей, очистить дорожное покрытие можно было только таким образом. Водитель грузовика получил травмы, его доставили в больницу.