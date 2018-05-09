Дорога в шоколаде

Двадцать четыре тонны жидкого шоколада разлились по автомагистрали А2 в Польше между Варшавой и Познанью. По неизвестной причине, водитель грузовика, перевозившего жидкость, врезался в ограждение на дороге. Содержимое цистерны разлилось по трассе и застыло, что полностью заблокировало движение транспорта в обе стороны.