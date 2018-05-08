Покидающие южные кварталы Дамаска боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали около тысячи двухсот единиц стрелкового оружия. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Сирия: боевики сложили оружие
Сирия: боевики сложили оружие
В Восточном Каламуне, по его данным, более 5 тысяч исламистов добровольно сложили оружие.
Также продолжается передача правительству страны оружия и военной техники боевиков в зоне деэскалации «Хомс», а в Восточной Гуте идут ремонтно-восстановительные работы, в том числе расчистка дорог и разбор завалов.