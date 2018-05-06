Бурные горные потоки несутся по улицам Анкары: турецкая столица во власти наводнения, сильнейшего на минувшие 500 лет. Оно вызвано проливными дождями, которые не прекращались все минувшие выходные.
Наводнение в Анкаре
Наводнение в Анкаре
Движение транспорта затруднено, а в зачастую и невозможно. В некоторых кварталах города селевые потоки увлекли за собой не только легковые автомобили, но и тяжёлые грузовики. В результате повреждены или потеряны безвозвратно около сотни машин.
Больше всего пострадал от стихии столичный район Мамак. Вода затопила здесь первые этажи многих домов и зданий, ранения получили 6 человек.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в районе Анкары вновь ожидаются сильные дожди.