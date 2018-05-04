«Инсайт» заглянет внутрь Марса: На субботу намечен запуск американского аппарата, чья задача — изучить процессы, происходящие и происходившие в коре «красной планеты». Правда, «Инсайт» — не марсоход: передвигаться он не сможет, для бурения лучше стоять на месте.
НАСА заглянет внутрь Марса
НАСА заглянет внутрь Марса
Прибытие аппарата ожидается осенью, программа рассчитана на один марсианский год — это почти два земных — а возможно и больше.
Франсуа Спото, проект «Экзомарс»
Очень важно заглянуть внутрь Марса, поскольку исследования этой планеты помогут нам узнать больше об эволюции Земли в течение нескольких сотен миллионов лет, возможно даже пары миллиардов лет. Это и есть задача американской программы, в составе которой работают и европейские приборы».
Европейское космическое агентство — совместно с Роскосмосом — в рамках проекта «Зкзомарс» готовит запуск своего марсохода по имени «Пастер». Посадочную платформу для него создают в НПО Лавочкина — там же, где разрабатывали «Луноходы».
Предполагается, что «Пастер» стартует летом 2020-го. В ноябре уже должно быть выбрано место посадки.
Джереми Уилкс, Euronews:
В то время как Isight собирается заглянуть внутрь «красной планеты», «Экзомарс» собирается искать там жизнь. Так в ближайшие годы мы можем ожидать настоящую лавину новых данных об одном из наших ближайших соседей.