Смерть из-за компьютерного сбоя

Ошибка в компьютерной системе стала причиной смерти около 270 британок от рака груди. Они, как и еще почти полмиллиона женщин, не получили приглашение на прохождение обследования. Письма должны были автоматически рассылаться Национальной службой здравоохранения всем жительница Великобритании в возрасте от 50 до 70 лет, но из-за сбоя в программе в 2009 году до адресата во многих случаях так и не дошли. Министр здравоохранения Джереми Хант извинился перед их семьями и заявил о начале расследования.