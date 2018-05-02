Президент ФИФА Джанни Инфантино в рамках реформы международного футбола предлагает организовать новый турнир для национальных сборных - мини-чемпионат мира из восьми команд, который будет проводиться каждые два года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо Инфантино.
Новый турнир от Инфантино
Новый турнир от Инфантино
Согласно предложению главы ФИФА, новый турнир, который получил название "Финал 8", будет проходить в октябре или ноябре каждого нечетного года, начиная с 2021 года.
Кубок Конфедераций, согласно предложению Инфантино, который в настоящее время проводится каждые четыре года за год до чемпионата мира, будет отменен. Свои предложения Инфантино направил членам Совета ФИФА, которые должны их одобрить.