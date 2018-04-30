Павел Дуров: на митинг за свободу интернета

"Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы". С такими словами создатель мессенджера Павел Дуров обратился к жителям российской столицы, призвав их выйти в понедельник на согласованный митинг за свободу интернета. "Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно".

"Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу. <...> Единственными реальными результатами "блокировки" будут только рост угрозы национальной безопасности, долгосрочный ущерб экономике и изоляция России от прогресса", - говорится на странице организаторов митинга Digital Resistance 30.04.

Что произошло за две недели?

13 апреля Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории России из-за отказа Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. Павел Дуров утверждает, что выполнение этого требования технически невозможно. Также, по его словам, это нарушает право на тайну переписки, закрепленное 23-ей статьей Конституции.

Роскомнадзор уже ограничил доступ к 14 миллионам IP-адресов, которые использует мессенджер. В числе временно заблокированных оказались сервисы таких компаний, как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие. Но несколько дней назад в Роскомнадзоре подчеркнули, что "будут подходить к вопросу блокировки Telegram более точечно".

Впрочем, сам мессенджер все еще доступен в России, хотя и работает с перебоями. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что по-прежнему пользуется Telegram.

Несколько дней назад в список запрещенных сайтов попали крупнейшие социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковик "Яндекс". Вскоре после этого вышло заявление Роскомнадзора, в котором ведомство сообщило, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы". Сейчас адреса этих сайтов уже были удалены из списка запрещенных.

Действия в обход и на опережение

В Telegram начали готовиться к возможной блокировке еще до того, как вышло постановление суда. Инструкции о том, как обойти запрет, легко найти в интернете. Секрет заключается в использовании прокси-серверов, которые выступают посредниками между пользователем Telegram и самим мессенджером. Возможности обойти блокировку есть и в том случае, если Telegram удалят из AppStore и GooglePlay, а вы только решите его скачать.

Что будет с Facebook?

Судьба Facebook в России по-прежнему вызывает много вопросов. Слухи о его возможной блокировке появлялись уже не раз. Две недели назад глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться в конце года, если Facebook не выполнит ряд требований российских властей. В первую очередь, речь идет о размещении баз данных российских граждан на территории РФ и удалении всей запрещенной информации со страниц соцсети.