Сирийская правительственная армия обнародовала видеокадры на которых, как утверждается, запечатлен пригород столициы Дамаска - Аль-Кадам. Сообщается, что военные в настоящее время ведут операции по зачистке ряда кварталов в этом районе, где еще остаются мятежники.
Сирийская армия ведет "зачистку" в пригородах Дамаска
Сирийская армия ведет "зачистку" в пригородах Дамаска
Одновременно идет работа по разрушению обнаруженных сирийскими солдатами глубоких туннелей, которые в пригородах Дамаска использовали боевики.
В минувшее воскресенье военные взяли под контроль кварталы Аль-Джура, Аль-Асали и Матхана. На этом фоне агентство SANA сообщило о том, что сирийские власти и группировки джихадистов достигли соглашения о выводе боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию пяти тысяч мирных жителей из городов Фуа и Кефрая.