В России с новой силой полыхают лесные пожары. Почти 200 тысяч га - такая территория была охвачена огнем в минувшие выходные.
В России не стихают лесные пожары
В России не стихают лесные пожары
Больше всего от стихии страдает Дальний Восток. Во многих областях там введен режим чрезвычайной ситуации. Зачастую достаточно просто непотушенного окурка, а засушливая погода и ветер сделают все остальное. В считанные минуты огонь способен охватить целые районы.
К борьбе с огнем привлечены около 3 тысяч человек, задействованы сотни единиц техники, в том числе воздушной - самолеты-амфибия Бе-200ЧС и вертолеты.
В понедельник глава МЧС совершил рабочую поездку в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "Впереди у нас длинные майские праздники, МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков.