Telegram отключили из Нидерландов

Несколько рейсов были задержаны и отменены в амстердамском аэропорту Схипхол из-за перебоев с подачей электроэнергии, а регистрация пассажиров была приостановлена на целый час. Всего без электричества остались около 20 тыс домохозяйств в нидерландской провинции Северная Голландия.

Официальная представительница аэропорта: «Сегодня в аэропорту было особенно много народа. А тут еще отключение электричества вывело из строя регистрацию пассажиров. После этого все пошло в разнос. К сожалению, мы должны были закрыть на время аэропорт, так как безопасность пассажиров превыше всего».

Для многих пассажиров сбой в работе аэропорта Схипхол стал неприятным сюрпризом.

Пассажир: «Мы сначала въехали на парковку. Ничто не предвещало... А затем вдруг услышали объявление об отмене рейса».

Пассажирка: «Мы собирались лететь в Копенгаген, а оттуда в Бостон. Но сейчас, судя по всему, мы опоздали на пересадку. И пока не знаем, доберёмся ли мы теперь до туда. Посмотрим».

Последствия сбоя в электроснабжении в Северной Голландии оказались далеко идущими. В результате сбоя перестали работать серверы мессенджера Telegram, в результате чего он был временно недоступен в странах Европы, Ближнего Востока и СНГ, включая Россию – где Роскомнадзор безуспешно пытается его заблокировать.