Новый госсекретарь США Майкл Помпео официально вступил в должность. Буквально за пару часов до принятия присяги его кандидатура была утверждена Сенатом Конгресса США. За его кандидатуру было подано 57 голосов, против — 41. Помпео стал 70-м госсекретарем США, сменив в этой должности РексаТиллерсона, отправленного в отставку президентом Дональдом Трампом в марте текущего года.
Майкл Помпео — новый госсекретарь США
Майкл Помпео — новый госсекретарь США
В первую поездку в новом качестве Майкл Помпео отправится уже в пятницу, чтобы принять участие в саммите НАТО в Брюсселе. Сразу после этого он посетит Суадовскую Аравию, Иорданию и Израиль.
Помпео о настоящего момента занимал пост директора ЦРУ. Президент США Дональд Трамп поздравил Помпео с новой должность, назвав его "талантливым, энергичным и умным патриотом".