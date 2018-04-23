Майкл Блумберг, экс-мэр Нью-Йорка, чье состояние, согласно журналу "Форбс", оценивается примерно в 50 млрд долларов, заявил, что покроет из личных средств финансовые обязательств США, которые страна несёт в связи с парижским соглашением по климату, подписанным чуть меньше трех лет назад.
Жест Майкла Блумберга
Жест Майкла Блумберга
Дональд Трамп из соглашения вышел, тем самым дезавуировав подпись Америки. США в этом отношении - единственная страна, выступившая против соглашения.
Майкл Блумберг подчеркнул, что выпишет чек, чтобы соблюсти американские обязательства в этом году. Однако о том, чтобы оплачивать их на постоянной основе в будущем, он не говорил, заметив, что надеется на то, что Трамп свою точку зрения на экологию изменит.