В Армении задержан лидер оппозиции

Власти Армении подтвердили, что лидер оппозиции депутат парламента Никол Пашинян, а также двое других депутатов, задержаны полицией в воскресенье. Им вменяется нарушение общественного порядка, проявившееся в незаконном проведении собраний. Кроме них, в столице задержаны более 230 участников антиправительственной демонстрации, пытавшихся заблокировать движение на улицах Еревана. В стычках с полицией несколько человек были ранены.