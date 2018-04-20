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Великобритания

Весенняя теплынь в Европе

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Весенняя теплынь в Европе

Весенняя теплынь в Европе
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Апрельская жара - климатический феномен, когда весенние температуры равняются тем, что бывают в середине лета.

В Нидерландах с их прохладным климатом 26 градусов тепла считают погодой не только для пляжа, но и для купания.

Парижане и туристы к лету относятся еще и как к возможности включить в рацион мороженое, которое так приятно пробовать, находясь недалеко от Эйфелевой башни.

Наслаждаются теплом и любители бега.

Дистанция на любой вкус - от спринтерской до стайерской, и даже марафонской

Синоптики уже успели заявить, что нынешний апрель стал самым теплым за семь десятилетий наблюдения за погодой.

Самые преданные любители марафона перебираются в Лондон, где в воскресенье состоится этот традиционный и знаменитый на весь мир забег.