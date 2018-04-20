Франция: микрокредиты возвращают безработных в строй

Как начать свой бизнес тем, кто не может рассчитывать на банковский кредит? Программа "Планета бизнеса" приглашает во французский Лион для знакомства с механизмом микрофинансирования, который открывает дверь в мир частного предпринимательства тем, кому не доверяют банки - малоимущим, безработным.

Наш собеседник - Брюно Готье, директор ассоциации "Право на экономическую инициативу" (ADIE), развивающей франшизы в сфере микрокредитования на территории Франции.

Брюно Готье: "Речь идет о предоставлении доступа к заемным средствам для той части общества, которой трудно или невозможно получить обычный банковский кредит. Наше предложение - это не только средства, но и оценка бизнес-плана, консультирование начинающего бизнесмена, что увеличивает его шансы на успех".

Филипп Рибо из Лиона - один из тех, кто воспользовался этой возможностью. Мужчина, повар по профессии, был уволен около года назад. Как быть дальше? В 48 лет Филипп решил превратить свое хобби - садоводство - в дело жизни. Он обратился на биржу труда, где услышал о механизме солидарного микрокредитования. Подробная консультация, и вот Филипп узнает, что может получить 5 тысяч евро в качестве стартового капитала.

​Филипп Рибо, садовник: "Эта сумма мне казалась разумной. Кредит предоставляется сроком на 2,5 года, это тоже посильно. И я заинтересовался".

​Благодаря микрокредиту и субсидии, полученной от местных властей, Филипп смог купить оборудование и расходные материалы. В качестве следующего шага он предложил свои услуги садовника крупнейшей во Франции компании по уходу за домами и приусадебными участками. Став членом команды, Филипп получил доступ к клиентской базе фирмы. Он также имеет право на обучение, регулярно организуемое работодателем, форму, социальные льготы.

​Филипп Рибо, садовник: "В этой компании нас действительно "ведут", чувствуется, что за тобой - команда. Проблема, загвоздка - и вот ты уже связываешься со специалистом и получаешь помощь. Это здорово поддерживает".

Сегодня все дни Филиппа расписаны, спрос на его услуги растет. Настолько, что в одиночку он уже не справляется и подумывает нанять помощника.

​Филипп Рибо, садовник: "Я все делаю для того, чтобы проект шел в гору. Мои близкие не нарадуются. Наконец-то все довольны. Меня это очень вдохновляет".

История Филиппа - не исключение.

Брюно Готье, директор по развитию Ассоциации "Право на экономическую инициативу": "Солидарное микрофинансирование позволило увидеть свет 300 малых компаний. Кроме того, наша структура ежегодно помогает десяткам тысяч человек, мечтающим начать собственное дело. Помогает и советом, и финансово".

Эта инициатива была неоднократно отмечена властями, в том числе и европейскими: они присудили Ассоциации премию ЕС за продвижение предпринимательского духа. Итак, что нужно сделать, чтобы получить доступ к микрозайму?

Брюно Готье, директор по развитию Ассоциации "Право на экономическую инициативу": " Первое и главное - нужно хотеть развивать свое дело, иметь четкий план. Для реализации которого вам не хватает 20 тысяч евро - это максимум, что мы можем предложить".