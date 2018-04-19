В Польше почтили память жертв восстания в Варшавском гетто. Президента Анджей Дуда вместе с представителями еврейской общины в Польше возложил цветы к мемориалу, посвящённому героям Варшавского гетто.
75-я годовщина восстания в Варшавском гетто
75-я годовщина восстания в Варшавском гетто
Варшавское гетто было самым большим закрытым еврейским районом в охваченной войной Европе. Сюда были выселены десятки тысяч евреев, и очень быстро численность населения гетто достигла почти полумиллиона человек.
Летом 1942 года начались - под видом переселения в другие города - массовые депортации в лагеря смерти. В тот же год была создана Еврейская боевая организация, объединившая различные группы сопротивления. В нее вошли несколько сот человек.
Ровно 75 лет назад, 19 апреля 1943 года, обитатели Варшавского гетто, понимая что все они обречены окончить свой путь в концлагерях, взяли в руки оружие и выступили против эсэсовцев. Восстание продолжалось до середины мая и было жестоко подавлено: нацисты убили порядка 15 тысяч евреев, участвовавших в Сопротивлении.