Визит Майка Помпео в Пхеньян

Майк Помпео, нынешний директор ЦРУ и возможный будущий госсекретарь, побывал с визитом в Северной Корее. Об этом известила "Вашингтон Пост".
Как сообщается, Помпео ездил в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном в рамках подготовки к американо-северокорейскому саммиту.
Информация о поездке Помпео распространилась после того, как сам Дональд Трамп объявил, что идут прямые переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Пхеньяном.
Трамп назвал и предполагаемую дату его встречи с лидером Северной Кореи. Речь идет о конце мая - начале июня, хотя предполагаемое место этой встречи названо пока не было.