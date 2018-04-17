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Антон Меркуров: Telegram блокируют, а трафик растёт

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Антон Меркуров: Telegram блокируют, а трафик растёт

Антон Меркуров: Telegram блокируют, а трафик растёт
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Telegram пытаются заблокировать, «щепки летят» и страдают в итоге сторонние люди. Счёт IP-адресам, попавшим в чёрные списки Роскомнадзора из-за борьбы с мессенджером, уже идёт на миллионы. Это привело к сбоям в работе онлайн-магазинов, интернет-игр, финансовых площадок и платёжных инструментов (в частности, MasterCard).

О последствиях и перспективах «охоты за Телеграмом» в интервью «Евроньюс» рассказал IT-эксперт Антон Меркуров. Он уверен, что Роскомнадзор не сможет добиться блокировки мессенджера, и призывает судить чиновников.

Видеомонтаж • Андрей Позняков