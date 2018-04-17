Поймай, если сможешь: Роскомнадзору не удаётся заблокировать Telegram

Российские власти заблокировали миллионы интернет-адресов в безуспешных попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Действия Роскомнадзора обернулись сбоями в работе целого ряда ресурсов. Возникли проблемы у онлайн-игр, электронных магазинов и мессенджера Viber. В списках пострадавших упоминают инвестиционные платформы, платёжные системы, ресурсы Microsoft и сети PlayStation.

Как сообщает портал vc.ru, есть уже первые заявления о намерении судиться с Роскомнадзором — жалобу готовит курьерская служба «Птичка». В середине дня во вторник, после блокировки 15 миллионов адресов, перестал открываться сайт самого Роскомнадзора. Связано ли это с борьбой с «Телеграмом», не уточняется.

Telegram, между тем, всё ещё доступен в России: мессенджер использует технологии, которые защищают его от блокировки по IP-адресам, и, похоже, так и останется неуязвим. Об этом «Евроньюс» рассказал интернет-эксперт Антон Меркуров. Противостояние Роскомнадзора с популярными интернет-сервисам он назвал «гражданской войной в Интернете». (Полностью интервью с Антоном Меркуровым смотрите здесь).

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Ведомостям» описал происходящее как «борьбу снаряда и брони». В ведомстве намерены продолжать работу прежними методами и уже грозят блокировками VPN и прокси-сервисам, которые позволяют обходить блокировки в России.