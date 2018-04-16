Роскомнадзор "закрывает" Telegram

Блокировку ресурса ещё в пятницу санкционировал Таганский суд Москвы. Основанием стал отказ администрации «Телеграма» передать ФСБ данные для расшифровки сообщений.

Блокировка «Телеграма» становится реальностью. Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к популярному интернет-мессенджеру в России. Соответствующие уведомления направлены операторам связи, — рассказали в ведомстве.

Создатель проекта Павел Дуров объяснял, что раскрыть ключи для декодирования информации невозможно технически. Требование ФСБ он расценивает как нарушение конституционного права на тайну переписки. Дуров рекомендовал использовать средства обхода блокировок и обещал встроить такие функции в «Телеграм».

Тем временем, российские ведомства закрывают свои официальные каналы в «Телеграме». Кремль заявил о переносе регулярных электронных пресс-конференций пресс-секретаря Дмитрия Пескова в ICQ.