Совет ЕС обсуждает ситацию в Сирии

Глава британского МИД Борис Джонсон, который накануне заявил, что эти действия не были попыткой изменить ход войны или добиться смены режима в Сирии, выступил с обвинениями в адрес ее президента.

В Люксембурге в понедельник началось заседание Совета ЕС, участие в котором принимают министры иностранных дел 28 стран-членов сообщества. Главная тема обсуждения - ситуация в Сирии и, в частности, - удары Соединённых Штатов, Франции и Великобритании , нанесённые 14 апреля по правительственным сирийским объектам.

"Боюсь, что война в Сирии продолжится, и события будут развиваться по ужасному, печальному сценарию. Но мировое сообщество заявило: с нас хватит случаев применения химоружия. В нарушении запрета, который существует вот уже сто лет, Башар Асад зашел слишком далеко. Настало время сказать ему твердое "нет", - уверен он.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Федерика Могерини высказалась за мирное разрешение конфликта путем возобновления переговоров.

"Совершенно очевидно, что необходим толчок к возобновлению процесса политического урегулирования под руководством ООН. Мы призываем, в частности, Россию и Иран к использоваюнию своего влияния на Дамаск, чтобы начать серь`ёзные и нацеленные на результат дискуссии под эгидой Организации Объединённых Наций", - сказала она. Глава европейской дипломатии также добавила, что не ожидает "никаких решений по поводу введения новых санкций в отношении Ирана".

Между тем, стало известно, что Совет ЕС уже успел принять заявление, осуждающее возможное применение химического оружия в Думе и и подчеркнул необходимость провести срочное и независимое расследование.