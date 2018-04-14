Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении ударов по сирийским правительственным объектам, имеющим отношение к производству и хранению химического оружия. По словам Трампа, операция осуществляется совместно с Великобританией и Францией.

Чуть позже министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что удар носил единичный характер. В ближайшее время новые удары не планируются. Также глава Пентагона сообщил, что в этой операции было использовано примерно в два раза больше ракет, чем в прошлом году. На вопрос журналиста о том, сколько продлится первый этап ударов, Мэттис ответил, что всё будет зависеть от того, применит ли президент Сирии Башар Асад химическое оружие еще раз.

По словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозефа Данфорда, Россию не предупреждали заранее об ударах по Сирии, но были задействованы обычные каналы для избежания конфликтов.

Ответное заявление выпустил посол России в США Анатолий Антонов. "Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них - на Вашингтоне, Лондоне и Париже".

Высказался Трамп и по поводу России. В частности американский президент заявил, что Россия должна решить, что она хочет делать - "идти по темной дорожке или присоединиться к цивилизованным странам". Трамп также добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и Ираном, но этого, по словам американского президента, может и не произойти.

Вскоре после Трампа с заявлением выступила премьер министр Великобритании Тереза Мэй. В частности она сообщила, что отдала приказ британской армии нанести скоординированные удары по объектам, где сирийские власти могут хранить химическое оружие. По словам Мэй, цель операции - "удержать сирийский режим и подать четкий сигнал каждому, кто думает, что может использовать химоружие безнаказанно". Премьер-министр также добавила, что эти удары наносятся в интересах Великобритании, поскольку Соединенное Королевство "не может допустить, чтобы использование химоружия стало нормой в Сирии, или на улицах Лондона, или где-либо еще".

В то же время телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что власти Сирии на прошлой недели приняли все меры, чтобы эвакуировать технику и личный состав с аэродромов и военных баз, по которым в ночь с пятницы на субботу были нанесены удары с воздуха.

Ракеты по Сирии были выпущены через неделю после того, как появилась информация о предполагаемой химатаке в городе Думе. В своей речи эти события Трамп назвал "преступлениями, совершенными монстром".