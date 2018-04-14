Удары по Сирии: союзники о целях и причинах

США, Великобритания и Франция нанесли "точечные" ракетные удары по Сирии. Так союзники ответили на предполагаемую химическую атаку в городе Дума в регионе Восточная Гута, имевшей место 7 апреля. Дамаск утверждает, что никакой атаки не было. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении поставленных целей. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в "Твиттере".

"Удары прошлой ночью были выполнены отлично. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их Вооруженных Сил. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!"

Ранее Трамп сказал: "Совместный ответ США, Британии и Франции на все эти зверства (в Сирии) , объединит все инструменты национальной мощи: военные, экономические и дипломатические. Мы готовы поддерживать свой ответ до тех пор, пока сирийский режим не прекратит применять химическое оружие. У меня так же есть послание двум правительствам, которые в большей степени несут ответственность за поддержку, вооружение и финансирование преступного режима Асада."

Британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что операция отвечает национальным интересам Великобритании, так как (цитата) "мы не можем позволить применять химическое оружие на британских улицах или где-либо еще в мире".

Тереза Мэй, британский премьер: "Мы убеждены, что проведенная совместно с нашими ближайшими союзниками операция была законной и правомерной. Этот шаг позволит избежать дальнейших страданий гражданского населения, поскольку возможности сирийского режима по применению химического оружия значительно снизились. Речь не идет о смене режима, и о том, чтобы ввязываться в гражданскую войну."

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем "твиттере": "В субботу 7 апреля нынешнего года в Думе десятки мужчин, женщин и детей стали жертвами химического оружия. Красная черта пройдена. Поэтому я отдал приказ французским вооруженным силам действовать."

"Принимая во внимание всю мерзость использования химического оружия Асадом, принятые шаги трех стран-членов Совета Безопасности ООН, которые конкретно направлены против программы химического оружия Асада, являются пропорциональными и необходимыми", - сказала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Паоло Джентилони, глава итальянского правительства, находящийся формально в отставке, резко осудил использование химического оружия.

"Я считаю, что после столетия, прошедшего с момента окончания Первой мировой войны, мы не можем принять идею использования химического оружия в текущих конфликтах".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил что на этот раз удар союзников по режиму Башара Асада был жестче, чем американская акция в апреле прошлого года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат. Минобороны России также сообщило, что по Сирии было выпущено более ста ракет класса "воздух-земля".